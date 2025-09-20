XI Biesiada Rybacka odbędzie się dziś w Wojnowie. Zaczęło się skromnie, od pomysłu integracji mieszkańców Wojnowa przy potrawach z ryby. Z czasem impreza stała się popularna w całym regionie, a oferta kulturalna i kulinarna bardzo się rozrosła.

– Dziś imprezę współorganizuje stowarzyszenie, który wyrosło przy biesiadzie – mówi Alfred Jungowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego – Wojnowo.

XI Biesiada Rybacka w Wojnowie rozpoczyna się o 14.00. W programie wykłady o historii wsi Wojnowo, historii rybactwa na tutejszych jeziorach, ale oczywiście także degustacje potraw z ryb, muzyka na żywo i atrakcje dla najmłodszych.