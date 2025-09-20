W ostatniej z wrześniowych eliminacji Sobotniego Konkursu Sportowego żadnemu z ośmiu uczestników nie udało się prawidłowo odpowiedzieć na trzy pytania. W finale, który odbędzie się 27.09 wystąpią pan Artur Czernicki z Urzut i najlepszy z dwóch pierwszych eliminacji pan Arkadiusz Kirchner z Nowej Soli. Fundatorem głównej nagrody jest prezes Lubuskiego Związku Tenisa Stołowego.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (20.09):

1. Który z polskich filmów poświęcony jest żużlowi?

A. Szansa B. Trzy starty C. Poza układem

Odp. C – Poza układem – film telewizyjny powstał w 1977 roku.

2. 65 lat temu, 3 września 1960 roku, podczas Igrzysk Olimpijskich w Rzymie, Zdzisław Krzyszkowiak odniósł jeden z największych sukcesów w historii polskiego sportu. Zdobył złoty medal. Na jakim dystansie?

A. 1500 metrów z przeszkodami, B. 2500 metrów z przeszkodami, C. 3000 metrów z przeszkodami

Odp. C – 31-letni wówczas zawodnik zdobył złoty medal w biegu na 3000 m z przeszkodami.