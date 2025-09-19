Piłkarze ręczni Stali Gorzów Wlkp. po rzutach karnych pokonali we Wrocławiu miejscowy Śląsk w meczu 2 kolejki Ligi Centralnej.

Wrocławianie to spadkowicz z Super Ligi i już choćby z tego powodu byli faworytami pojedynku. Jednak to gorzowianie od pierwszych minut nadawali ton rywalizacji. Gospodarze dopiero pod sam koniec spotkania wyszli na prowadzenie, ale gościom udało się na niespełna 3 sekundy przed końcem doprowadzić do remisu (28:28) i o zwycięstwie decydowały rzuty karne, które 4:3 wygrali gorzowianie.

O meczu mówi kapitan Stali Mateusz Stupiński: