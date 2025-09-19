W meczu otwierającym ósmą kolejkę piłkarskiej IV ligi Odra Bytom Odrzański pokonała na wyjeździe Pogoń Świebodzin 3:0.

Już od pierwszych minut bytomianie potrafili sprawić zagrożenie pod bramką gospodarzy, ale ci nie pozostawali dłużni i również budowali groźne ataki. W 22 minucie wynik otworzył Konrad Grzymisławski, który głową wykorzystał dogranie z rzutu rożnego i Odra schodziła na przerwę z prowadzeniem 1:0.

W drugiej połowie Pogoń postawiła wszystko na jedną kartę – zaatakowała i miała kilka okazji, by doprowadzić do remisu. Jednym z najaktywniejszych zawodników był Brazylijczyk Yago Backhaus Menezes, który chociażby w 63 minucie trafił w spojenie. Wicelider z Bytomia „zamknął” jednak mecz w okolicach 80 minuty – najpierw na 2:0 trafił Gabriel Draczyński, a już po chwili świebodzinian dobił Przemysław Siudak.

Po końcowym gwizdku Odra była szczęśliwa, zaśpiewała w szatni „Buona Serę”, ale podkreślała – chociażby słowami trenera Michała Kowbela – że nie było to łatwe spotkanie:

Strzelec pierwszej bramki, Konrad Grzymisławski:

Bramkarz Odry, Bartek Szafer:

Oddajmy jeszcze głos gospodarzom. Szkoleniowiec Pogoni, Maciej Mikołajewski:

Obrońca Pogoni, Michał Łokietek:

Kapitan świebodzińskiego zespołu, Nikodem Rafalik:

