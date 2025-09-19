Koszykarze Zastalu pokonali czeski BK Dećin w przedostatnim sparingu przed kolejnym sezonem w Polskiej Lidze koszykówki.

Podopieczni Arkadiusza Miłoszewskiego wygrali u siebie 81-70, a cały mecz był wyrównany choć lepiej mecz zaczął Zastal.

Po dobrych grze Szumerta Zastal prowadził w 4 minucie 13-3, potem nawet 17-5, ale w końcówce kwarty gościę szarpnęli i było tylko 20-15 po 10 minutach.

W II kwarcie Zastal długo prowadził kilkoma punktami, ale w końcówce znów było trochę słabiej i do przerwy byl remis 40-40.

Na początku II połowy nasza ekipa nawet przegrywała 44-45, na szczęście mniej więcej od 25 minuty znów ekipa Arkadiusza Miłoszewskiego grała lepiej, w 4 kwarcie znów dobre momenty przeplatane były gorszymi, ale końcówka to przewaga naszej ekipy i ostatecznie 11-punktowe zwycięstwo.

Trener Arkadiusz Miłoszewski tak podsumował kolejny wyst swych graczy, a powiedział też kilka słów o nowym – Petarze Rakićeviću – który dziś zagrał pierwsze minuty w Zastalu:

Ostatni mecz sparingowy Zastalu za tydzień, na wyjeździe, z Kingiem Szczecin.