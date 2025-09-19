W Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbywa się XV Ogólnopolski Turniej Niepełnosprawnych w Bocci. Do Zielonej Góry przyjechali najlepsi zawodnicy z kraju.

W turnieju bierze udział aż 120 osób.

– Boccia cieszy się coraz większym zainteresowaniem – mówi Danuta Tarnawska, prezes Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego START w Zielonej Górze:

Zawody są dwudniowe. Zmagania odbywają się dzisiaj oraz w poniedziałek.

– Zawodnicy mierzą się w różnych kategoriach, w zależności od stopnia niepełnosprawności – wyjaśnia Aleksandra Niparko, główny sędzia zawodów:

Największą liczbę zawodników wystawił gospodarz turnieju, czyli Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Zielonej Górze.

– Gram w boccie od 2009 roku – mówi Robert Dąbrowski, zawodnik zielonogórskiego STARTU:

Z kolei Iwona ze szczecińskiego STARTU przyznaje, że przyjechała tu wygrać i dobrze się bawić:

Boccia wywodzi się od włoskiej gry w bule. Od 1992 roku jest ona dyscypliną paraolimpijską.