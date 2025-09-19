Do 8 lat więzienia grozi mieszkańcowi gminy Wschowa podejrzanemu o wyłudzenie odszkodowań na podstawie fałszywej dokumentacji medycznej. W ten sposób bezprawnie wzbogacił się o prawie 80 tys. zł.

Mężczyzna przerabiał dokumentację medyczną, a zdjęcia rentgenowskie pobierał z internetu i używał jako własnych.

– Proceder zaszedł tak daleko, że przerobił prawdziwy akt urodzenia i zgłosił ubezpieczycielowi nawet narodziny dziecka, którego nigdy nie miał

– mówi asp. Marek Cieślakowski z KPP we Wschowie.

Z ustaleń śledczych wynika, że od 2012 r. mężczyzna zgłosił do swojego ubezpieczyciela ponad 200 postępowań szkodowych dotyczących różnych zdarzeń medycznych. Część z nich miała miejsce, ale większość zgłoszeń była sfingowana.

Podejrzany usłyszał łącznie 84 zarzuty oszustwa ubezpieczeniowego oraz podrabiania i przerabiania dokumentacji. Przyznał się do wszystkich i spłacił ubezpieczycielowi niesłusznie otrzymane odszkodowania, co zapewne sąd weźmie pod uwagę.

- Zawiadomienie w opisanej sprawie złożyła poszkodowana firma ubezpieczeniowa, a praca funkcjonariuszy zajmujących się przestępczością gospodarczą współpracujących z ekspertem branży ubezpieczeniowej skutkowała przedstawieniem przez prokuratora zarzutów

– zakończył asp. Cieślakowski.