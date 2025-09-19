Od wyjazdowego meczu z Twierdzą Kłodzko rozpoczną jutro rozgrywki II ligi koszykarze EIG CEZiB Kangoo Basket z Gorzowa Wlkp.
W meczach kontrolnych gorzowski zespół prezentował dobrą dyspozycję i trener Marek Mańkowski jak i zawodnicy w optymistycznych nastrojach przystąpią do inauguracyjnego pojedynku.
