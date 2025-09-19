Jutro na swoim stadionie w rewanżowym meczu o 7 miejsce w PGE Ekstralidze żużlowcy Gezet Stali Gorzów Wlkp. podejmą Innpro ROW Rybnik.

Na Śląsku nasza gorzowska wygrała 51:39 i jest faworytem w dwumeczu. Trener Stali Piotr Świst woli jednak dmuchać na zimne.

Początek jutrzejszego spotkania na stadionie Edwarda Jancarza o godz. 19.00.

Awizowane składy:

Innpro ROW Rybnik:

1. Nicki Pedersen

2. Rohan Tungate

3. Kacper Pludra

4. Maksym Drabik

5. Gleb Czugunow

6. Paweł Trześniewski

7. Kacper Tkocz

Gezet Stal Gorzów:

9. Andrzej Lebiediew

10. Mikołaj Krok

11. Oskar Fajfer

12. Martin Vaculik

13. Anders Thomsen

14. Oskar Paluch

15. Hubert Jabłoński