Jutro na swoim stadionie w rewanżowym meczu o 7 miejsce w PGE Ekstralidze żużlowcy Gezet Stali Gorzów Wlkp. podejmą Innpro ROW Rybnik.
Na Śląsku nasza gorzowska wygrała 51:39 i jest faworytem w dwumeczu. Trener Stali Piotr Świst woli jednak dmuchać na zimne.
Początek jutrzejszego spotkania na stadionie Edwarda Jancarza o godz. 19.00.
Awizowane składy:
Innpro ROW Rybnik:
1. Nicki Pedersen
2. Rohan Tungate
3. Kacper Pludra
4. Maksym Drabik
5. Gleb Czugunow
6. Paweł Trześniewski
7. Kacper Tkocz
Gezet Stal Gorzów:
9. Andrzej Lebiediew
10. Mikołaj Krok
11. Oskar Fajfer
12. Martin Vaculik
13. Anders Thomsen
14. Oskar Paluch
15. Hubert Jabłoński