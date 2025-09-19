Samorządy przystępują do konstrukcji budżetów na 2026 rok. Wrześniowy termin rozpoczęcia prac nad najważniejszym gminnym dokumentem i planem rozwoju gminy w kolejnym roku, wymuszają terminy uchwalenia budżetu. Dokument powstaje w oparciu o ustawę budżetową uchwaloną przez sejm oraz wieloletnią prognozę finansową gminy.

– Ten dokument zawiera wykaz inwestycji i innych działań i szacowane terminy przystąpienia do ich realizacji – mówi Jan Makarewicz, sekretarz gminy Zbąszynek.

Regionalna Izba Obrachunkowa ma 30 dni na wydanie opinii. Po tym czasie projekt budżetu wraca do gminy, gdzie zajmują się nim radni – najpierw w komisjach, a następnie w trakcie sesji. Dzieje się to w grudniu.