Ponad połowa Polaków deklaruje zaufanie do mediów prywatnych, a media publiczne osiągnęły najwyższy wskaźnik zaufania od 2016 roku – przeszło 35 proc. Ponadto, trzech na dziesięciu Polaków ufa mediom społecznościowym – wynika z badania IBRiS przeprowadzonego dla PAP.

IBRiS ocenił, że w ostatnim roku nastąpiły znaczące przesunięcia w percepcji i konsumpcji mediów – media prywatne doświadczyły znaczącego wzrostu zaufania.

W ciągu roku odsetek ufających im wzrósł o 12 punktów procentowych – z 39,3 proc. w październiku 2024 r. do 51,3 proc. we wrześniu 2025 r. W tym samym czasie, odsetek osób „zdecydowanie nieufających” spadł z 18,1 proc. do 5,2 proc., co jest największą tego typu zmianą w tabeli.

Z kolei media publiczne odnotowały wzrost zaufania o 4,3 p.p., z 31,0 proc. w październiku 2024 r. do 35,3 proc. we wrześniu 2025 r.

„Jest to najwyższy wynik od 2016 roku, kiedy to zaufanie do tego typu mediów deklarowało około 30 proc. Polaków. Mimo to, w społeczeństwie wciąż panuje głęboka polaryzacja. Łączny odsetek osób deklarujących nieufność (47,7 proc.) jest nadal wyższy niż odsetek ufających”

– wyjaśnił IBRiS.

Najbardziej alarmujące wyniki dotyczą mediów społecznościowych – zauważyła pracownia. Zaufanie do nich wynosi zaledwie 30,4 proc., przy czym żadna z badanych osób nie deklaruje, że „zdecydowanie ufa” platformom takim jak Facebook czy X. Ponad połowa badanych (55,5 proc.) wyraża wobec nich nieufność, co czyni je najmniej zaufanym źródłem informacji w Polsce.

„Odbicie zaufania do mediów prywatnych może być reakcją na zmieniający się krajobraz polityczny i oczekiwania społeczeństwa co do obiektywizmu i niezależności. Polacy, zmęczeni polaryzacją, szukają źródeł informacji, które postrzegają jako bardziej wyważone i profesjonalne. W tym celu kierują się przede wszystkich do ulubionych kanałów na YouTube, które uważane są coraz częściej za kolejne media informacyjne. Jednocześnie, media publiczne, mimo odnotowanego wzrostu, wciąż mierzą się z dziedzictwem głębokich podziałów. Ich zaufanie jest kruche i mocno podzielone, co utrudnia im odbudowę pozycji uniwersalnego źródła informacji”

– skomentował Kamil Smogorzewski, dyrektor ds. komunikacji IBRiS.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-13 września 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1067 dorosłych Polaków, metodą CATI.