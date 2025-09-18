Zastal Zielona Góra potwierdził informacje, które podawaliśmy od początku tygodnia – nowym graczem zespołu Arkadiusza Miłoszewskiego został Serb Petar Rakoćević.

Dziś przyjechał do Zielonej Góry, przechodził badania no i dołącza do treningów Zastalu.

Ma 204 cm wzrostu, gra na pozycji niskiego skrzydłowego lub rzucającego obrońcy, ale potrafi też być jedynką.

W zeszłym sezonie grał w lidze węgierskiej w zespole Duna Aszfalt, wcześniej przez kilka lat w Vojwodinie, a swego czasu zaliczył też sezon w Crvenej Zveździe Belgrad.

W czasach młodzieżowych był w reprezentacji Serbii, która wygrała mistrzostwo Europy U20.

Być może już jutro zobaczymy go w Zastalu w meczu sparingowym z BK Dećin, który rozpocznie się o 17:00 w hali przy Amelii.