Spotkanie z ulubionym piłkarzem, wizyta w Legolandzie, a nawet wejście na Śnieżkę – to tylko niektóre z marzeń, jakie pomagają spełniać chorym dzieciom wolontariusze Fundacji Mam Marzenie. Jak realizuje się taką działalność? Kim są ich podopieczni i kto pomaga im w spełnianiu ich marzeń. M.in. o tym opowiedzą nam przedstawicielki lubuskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie – Joanna Szczegóła i Katarzyna Bielecka.