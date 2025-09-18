W sobotę 20 września na boisku szkolnym w Kolsku odbędą się Sołeckie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Oprócz rywalizacji zawodników zaplanowano także przejazd ulicami miejscowości, dmuchańce dla najmłodszych oraz strefę gastronomiczną.

Zawody w Kolsku odbędą się po raz drugi. – Zmierzą się zawodnicy z całego województwa lubuskiego – mówi Gracjan Pietruszka, organizator zawodów:

Zwycięży ten, który bezbłędnie i najszybciej pokona specjalny tor przeszkód:

Zawody mają charakter otwartej imprezy plenerowej. O godz. 12 zaplanowano przejazd zaprzęgów po Kolsku, a o godz. 12.30 oficjalne otwarcie zawodów.