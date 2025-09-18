To nie lada gratka dla miłośników offroadu! Prawie 90 załóg aut terenowych z całej Polski zmierzy się na stukilometrowej trasie wiodącej wokół Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. To druga edycja turystycznego rajdu 4×4. Start w najbliższą sobotę.

Uczestnicy mogli wystartować w dwóch kategoriach: Turysta i Adventure. W każdej z nich czekają zadania: odcinki czasowe, sprawnościowe i tekst umiejętności załóg w terenie. W tym roku start zaplanowano w Pniewach.

Jak mówi jeden z organizatorów rajdu Michał Rządzki trasa została ułożona tak, by stanowiła wyzwanie dla kierowcy.

Impreza rozpocznie się w sobotę rano. – Wszystkich uczestników czeka najpierw odprawa – dodaje Rządzki. Organizator zaprasza także widzów.

Wybór miejsca do offroadowej zabawy w terenie nie jest przypadkowy. – Międzyrzecki Rejon Umocniony jest atrakcyjny dla uczestników rajdu, jak i gości – dodaje organizator.

Rajd „Szlakiem umocnień MRU II” zakończy się wieczorem w sobotę. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Zachód.