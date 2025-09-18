Tenisiści stołowi STS Słubice wygrali na wyjeździe z LZS SKS Raszówka 10:0 w meczu inaugurującym sezon dolnośląsko-lubuskiej II ligi.
Jak mówi prezes słubickiego klubu Mieczysław Marciniak, spotkanie z jednym z najsłabszych zespołów rozgrywek było formalnością:
