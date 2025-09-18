Do gminy Czerwieńsk trafiło 10 laptopów z ministerstwa cyfryzacji. Zostaną przekazane do szkoły w Nietkowicach. To podarunek, który ma związek z ubiegłoroczną powodzią.

– To nie pierwsze komputery, które do nas trafiły w ten sposób. Cieszę się, że możemy cyfrowo wspomóc nasze placówki oświatowe i to nie ponosząc żadnych kosztów – mówi Agata Olejniczak, burmistrzyni Czerwieńska.

W ubiegłym roku laptopy trafiły do wszystkich szkół gminy Czerwieńsk. To placówki w Czerwieńsku oraz szkoły w Płotach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Nietkowicach.