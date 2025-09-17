Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia organizuje plenerowe wydarzenie pod nazwą „Na sygnale. Piknik Bezpieczeństwa i Profilaktyki”. Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę 20 września w Zielonej Górze.

Piknik organizowany jest w ramach obchodów Dnia Ratownika Medycznego, Światowego Dnia Pierwszej Pomocy i Dnia Ratownictwa Medycznego.

O szczegółach mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ w Zielonej Górze:

Podczas wydarzenia ratownicy medyczni i studenci medycyny przedstawią także scenki dotyczące różnych zdarzeń związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia. Zostały one podzielone na cztery bloki tematyczne:

Piknik odbędzie się w godzinach od 12:00 do 17:00 na parkingu przy Parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze przy ulicy Źródlanej 33.