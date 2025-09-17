Szykują się zmiany w zarządzie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Zmiany są konieczne po rezygnacji dotychczasowego lidera OPZL Janusza Jasińskiego.

Jasiński zrezygnował z pełnionej funkcji podczas sierpniowego posiedzenia zarządu. Jako powód podał „przyczyny zawodowe oraz dobro organizacji”. Nowego przewodniczącego mamy poznać 2 października.

O to stanowisko będzie ubiegał się Piotr Gawara, prezes jednej z firm działających w branży IT w naszym regionie. Jego zdaniem wybory będą czasem zmian:

Piotr Gawara chce by organizacja rozszerzyła swoją współpracę międzynarodową. Stawia również na to, by do OPZL wstępowali także nowi członkowie.

– Zależy mi, by głos organizacji zrzeszającej wielu członków był słyszalny – tłumaczy Gawara:

Janusz Jasiński był szefem OPZL od 18 lat. Nowy przewodniczący zostanie wybrany po wakacjach. Do tego czasu organizację będzie reprezentował jej wieloletni dyrektor, a ostatnio wiceprzewodniczący Jarosław Nieradka.

W zarządzie OPZL zasiada 15 osób. To przedstawiciele wielu branż w naszym regionie.