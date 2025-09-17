Aeroklub Ziemi Lubuskiej po raz kolejny organizuje Polsko-Niemieckie Zawody w Paralotniowej Celności Lądowania. Tegoroczna edycja już w najbliższy weekend na lotnisku w Przylepie.

Zawody te odbywają się dwa razy w roku. W maju paralotniarze spotykają się w Cottbus, a we wrześniu w Przylepie.

O szczegółach mówi Sławomir Głowacki, organizator zawodów:

Wstęp na zawody jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają, że pokazy i konkurencje będą ciekawe i spektakularne:

W niedzielę o 12:00 odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia nagród i oficjalne zamknięcie zawodów.