Piłkarze ręczni Olimpu AZS-u UZ Zielona Góra przegrali przed własną publicznością z SPR-em Purina Kąty Wrocławskie 29:34 w meczu 2. kolejki I ligi.

Początek należał do gości, ale później gra się wyrównała i jeszcze do 12 minuty wynik oscylował w okolicach remisu. Następnie przyjezdni zaczęli budować przewagę. Do przerwy akademicy przegrywali 11:17.

W drugiej połowie zielonogórzanie próbowali jeszcze gonić, schodzili nawet na trzy bramki straty, ale więcej tego dnia nie byli w stanie zrobić. Ponadto w 49 min Szymon Jeżowski z AZS-u ujrzał czerwoną kartkę, po podwójnej dwuminutowej karze, w sumie jego trzeciej w tym spotkaniu.

