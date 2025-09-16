Dziesięć lat temu Patrycja Sowińska, reżyserka, choreografka, dramatopisarka, założyła Teatr Bałałajka, zapraszając do współpracy dzieci zainteresowane opowiadaniem różnych historii wcielając się w scenicznych bohaterów i bohaterki.
Dziesięć lat temu Patrycja Sowińska, reżyserka, choreografka, dramatopisarka, założyła Teatr Bałałajka, zapraszając do współpracy dzieci zainteresowane opowiadaniem różnych historii wcielając się w scenicznych bohaterów i bohaterki.
Burmistrz Żagania wraz z miejskimi instytucjami kultury zapraszają mieszkańców miasta i regionu na tegoroczny Jarmark Świętego Michała. Trzydniowe obchody rozpoczynają...
Profesor Katarzyna Brzeźniakiewicz - Janus jest lekarzem specjalistą w dziedzinie hematologii, transplantologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych. Praca z pacjentami chorymi...
Maja pomysł, plan, marzenia. Lena, Hania i Zosia założyły zespół muzyczny Autumn Silence . Zaprosiły do współpracy Nadię i Jadzię...
Za naszą wschodnią granicą kończą się dziś białorusko-rosyjskie manewry wojskowe Zapad-2025. Tuż przed ich rozpoczęciem polski rząd podjął decyzję o...
Michał Głębocki z MX Plast Stali Wawrów zajął drugie miejsce w turnieju miniżużlowym o Puchar Prezydenta miasta Częstochowy. Zawody te...
"Sądzę, że wolny trzydziestomilionowy naród, posiadający, skromnie licząc, z pięć milionów zawołanych pijaków powinien mieć jakiś leksykon, jakąś encyklopedię, w której zabłysłyby świetności...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra