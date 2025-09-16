Profesor Katarzyna Brzeźniakiewicz – Janus jest lekarzem specjalistą w dziedzinie hematologii, transplantologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych. Praca z pacjentami chorymi onkologicznie jest bardzo trudna i obciążająca psychicznie. Leczenie nie zawsze kończy się pomyślnie. Zawsze jednak jest nadzieja, która wraz z profesjonalizmem lekarzy często prowadzi do sukcesu. Misją pani profesor jest to, by poprzez nowoczesne metody lecznicze ratować ludzkie życie.

Bohaterka reportażu pełni funkcję ordynatora Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Radioterapii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto kieruje Katedrą Hematologii w Instytucie Nauk Medycznych UZ.