Życie jest jak rzeka. Czasem płynie wartko, innym razem zwalnia, a kiedy indziej napotyka na przeszkody. Okazuje się, że nawet gdy na horyzoncie pojawia się jesień życia, można wciąż płynąć wartko z prądem.

Seniorzy odkryli siłownię nie tylko jako miejsce ćwiczeń, ale oazę siły i niezależności. Kiedyś stojąc przed drzwiami czuli się niepewnie, za którymi widać było młodszych sprawniejszych ludzi. To zrozumiałe, że w głowach rodziły się pytania: „Czy dam radę?”, „Czy nie jest za późno?”. Ale to, co w nich zwyciężyło, to pragnienie życia.

Jerzy to miłośnik pieszych wypraw górskich, ruchu na świeżym powietrzu a od kilku miesięcy także ćwiczeń na siłowni, jego plan na 100-lecie to wciąż ćwiczyć. Regina – lubiła jeździć na rowerze, a teraz także siłownie, gdzie minął jej strach przed ograniczeniami ruchu. Gabriela – nigdy nie lubiła sportu, ale w pewnym momencie poczuła, że trzeba pomóc naturze i zaczęła chodzić na trening siłowy, co poprawiło jej sylwetkę i ukształtowało mięsnie. Mieczysława– nauczycielka biologii, która na emeryturze zmieniła profil na gimnastykę – prowadzi zajęcia dla aktywnych na UTW w Świebodzinie, należy do sekcji turystycznej, literaturę – działa w ZNP, poezję i śpiew – jest członkinią kabaretu Bakalartu oraz Miłośników Piosenki Turystycznej.