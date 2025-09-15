Wielkie Zwiedzanie Książęcego Żagania walczy o głosy internatów w tegorocznym konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej.

W konkursie startuje 16 regionalnych produktów turystycznych z całej Polski, m.in. Ogród Branickich w Białymstoku, Muzeum Polskiej Wódki, poznański Pyrkon czy Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.

– Głosowanie już trwa i zachęcamy do kliknięcia i oddania głosu na Wielkie Zwiedzanie Książęcego Żagania – mówi Michał Woźniak z Lubuskiej Organizacji Turystycznej:

Michał Woźniak podkreśla, że Wielkie Zwiedzanie Książęcego Żagania to jedna z najciekawszych propozycji turystycznych naszego regionu.

Jak zaznacza, wystarczy jeden bilet, aby wybrać się na spacer z przewodnikiem po najbardziej zabytkowych i najpiękniejszych miejscach w Żaganiu:

Dodajmy, że internetowe głosowanie na najlepszy produkt turystyczny w Polsce potrwa do środy, 17 września.

Głosować można na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej: www.pot.gov.pl