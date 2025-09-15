W Zielonej Górze trwa Lubuskie Forum Kształcenia Zawodowego. Konferencja odbywa się pod hasłem „Rola przedsiębiorców w przygotowaniu kadr”.

Dzisiejsze forum skupia się na kształceniu dualnym, czyli łączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką.

– Chcemy zachęcać młodych ludzi do wybierania szkół zawodowych i nabywania umiejętności zapewniających im pracę w zawodzie – przyznaje Stefan Tomczak, prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze:

Zarówno w województwie lubuskim, jak i całej Polsce, przedsiębiorcy poszukują pracowników posiadających odpowiednie wykształcenie i umiejętności niezbędne w zawodach rzemieślniczych.

– Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej to właśnie Polacy są najbardziej niezadowoleni z dostosowania swoich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy – podkreśla Krzysztof Bondyra z Komitetu Edukacji Zawodowej w Krajowej Izbie Gospodarczej:

Według Jarosława Nieradki, wiceprzewodniczącego Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, kształcenie zawodowe jest podstawą rozwoju każdej gospodarki:

Z kolei wojewoda lubuski Marek Cebula uważa, że umiejętności rzemieślnicze zmieniają się wraz z rozwojem technologii i postępem cywilizacyjnym:

Organizatorami dzisiejszego forum są: Zielonogórska Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.