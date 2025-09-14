Tenisistki stołowe Palmiarni ZKS-u Zielona Góra przegrały we własnej hali z KSTS-em Sochaczew 0:3 w 3. kolejce ekstraklasy.
W pierwszym pojedynku Maja Zarzycka przegrała z Katarzyną Grzybowską-Franc 0:3 (6:11, 1:11, 5:11).
Następnie debiutująca na najwyższym krajowym poziomie 11-letnia Małgorzata Jasińska uległa Włoszce Gai Monfardini 0:3 (1:11, 1:11, 3:11).
Najbardziej ciekawy i zacięty był pojedynek Leny Puzio z doświadczoną, 41-letnią Daria Łuczakowską, który ostatecznie młoda zielonogórzanka przegrała 0:3 (9:11, 4:11, 10:12).
Cały mecz tak podsumował szkoleniowiec zielonogórzanek: