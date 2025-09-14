Samorząd Międzyrzecza kupił budynek przy ulicy Mieszka I, w którym kiedyś mieściła się restauracja. Powstanie w nim nowa siedziba Centrum Usług Społecznych.

– CUS obecnie znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego w małym obiekcie, trudno dostępnym dla osób z niepełnosprawnością – mówi Tomasz Markiewicz, zastępca burmistrza Międzyrzecza.

Przyszła siedziba CUS znajduje się znacznie bliżej centrum miasta, co powinno ułatwić mieszkańcom korzystanie ze świadczonych w niej usług. Po drugiej stronie ulicy działa Dom Seniora, który jest jednym z ogniw CUS. Z budynkiem sąsiadują ogrody, które nadają się na miejsce organizacji małych imprez plenerowych.