Rugbyści Watahy Zielona Góra przegrali z KS Rugby Wrocław 14:65 w pierwszym domowym meczu nowego sezonu I ligi.

Faworyzowani goście niemal od początku kontrolowali przebieg spotkania, prowadząc do przerwy 34:0. Wrocławianie co rusz powiększali swoją zdobycz, wykorzystując liczne błędy zielonogórzan. Ci potrafili odgryźć się dopiero w ostatnich minutach – wówczas wyszarpali dwa przyłożenia, z czego jedno było karne za przewinienie przyjezdnych w ich polu punktowym.

Zielonogórzanie wystąpili w bardzo okrojonym składzie. Zawodnik Watahy Filip Wielgosz podkreślił grę fair-play w wykonaniu rywali:

Z meczu zadowolony był szkoleniowiec wrocławskiej ekipy, Łukasz Szablewski:

