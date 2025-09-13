W starciu czołowych drużyn zielonogórskiej klasy okręgowej TS Przylep Zielona Góra dotkliwie przegrał u siebie z Tęczą Homanit Krosno Odrzańskie 0:4.

Goście otworzyli wynik już w szóstej minucie, gdy Marcin Piec z bliska wykończył ładną akcję swojego zespołu. Nieco ponad kwadrans później mogło być już 2:0 dla Tęczy, ale Dawid Kiwilsza trafił w poprzeczkę w sytuacji sam na sam. 18-latek zrehabilitował się jednak tuż przed przerwą, gdy podwyższył prowadzenie wykorzystując błąd bramkarza TS-u.

Krośnianie kontynuowali zadawanie ciosów również w drugiej połowie – już w 47 minucie na 3:0 strzelił Szymon Świadek, a niedługo później Bartosz Woźniak ustalił końcowy wynik celnym strzałem głową.

Piłkarze Tęczy nie ukrywali radości po meczu. Tak spotkanie ocenił Dawid Kiwilsza:

O przyczynach porażki TS-u mówi jego napastnik Maciej Enkot:

