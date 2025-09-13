Koszykarze Zastalu Zielona Góra przegrali we własnej hali ze Śląskiem Wrocław 79:83 w kolejnym przedsezonowym sparingu.
Najwięcej punktów dla ekipy trenera Arkadiusza Miłoszewskiego zdobył Michał Sitnik – 17.
Siatkarze Ataku Elbląg obronili tytuł mistrza Polski w siatkówce plażowej osób niepełnosprawnych. W finale turnieju w Drzonkowie zespół Ataku pokonał...
Lotnictwo wojskowe operuje w związku z uderzeniami dronów w regionach Ukrainy graniczących z Polską - poinformowało dziś Dowództwo Opreacyjne Rodzajów...
Jarosław Hampel, były już żużlowiec Stelmetu Falubazu spotkał się w sobotę w siedzibie zielonogórskiego klubu z dziennikarzami. Na specjalnie zwołanej...
Około 110 tys. osób zebrało się w Londynie na wiecu "Unite the Kingdom". To największe zgromadzenie skrajnej prawicy w Anglii...
Od sześciu lat mają nowy średni wóz bojowy, a od pięciu są w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. Natomiast dziś...
Wojewoda lubuski zachęca do zapoznania się z "Poradnikiem bezpieczeństwa". Rządowa publikacja zawiera porady na wypadek różnego rodzaju zagrożeń. Marek Cebula...
