Podwójny sukces Studia Reporterów Kukułcza 1! W ogólnopolskim Festiwalu Wrażliwym dwie pierwsze nagrody otrzymały reportażystki Radia Zachód – Małgorzata Nabel-Dybaś i Marzena Wróbel-Szała.
Główną nagrodę za reportaż „Lawina” przyznano Małgorzacie Nabel-Dybaś. To historia o samotności dzieci nękanych przez rówieśników. Opowiada poruszającą historię Julii, która próbowała znaleźć swoje miejsce wśród różnych grup rówieśniczych.
„Lawina” – posłuchaj reportażu Małgorzaty Nabel-Dybaś
Drugie miejsce za reportaż „Walczymy…” otrzymała Marzena Wróbel-Szała. Opowiada historię 17-letniego, niepełnosprawnego Olka i jego mamy Agnieszki. Z jakimi problemami mierzą się na co dzień i dlaczego zderzenie z urzędniczą biurokracją bywa tak bolesne? To pytania, na które starała się odpowiedzieć autorka.
„Walczymy…” – posłuchaj reportażu Marzeny Wróbel-Szały
Organizatorem Festiwalu Wrażliwego jest fundacja Zostaw Swój Ślad z siedzibą w Gdańsku. Jak tłumaczy, ideą Festiwalu jest m.in. promowanie twórców, którzy „uważnie patrzą dookoła, znajdują i opowiadają te prawdziwe historie. Dla których prawda, etyka dziennikarska, warsztat i wrażliwość są wartościami. Takich, którzy chcą zmienić los swoich bohaterów lub ludzi im podobnych. Nagradzamy reporterów za rzetelność, dociekliwość, zaangażowanie w dążeniu do prawdy. Za uważność na bohaterów swoich historii i dążenie do zmiany ich losu. Za etykę dziennikarską i warsztat.”
