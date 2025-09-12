Wspólna modlitwa oraz podziękowanie za ponad 1000 la historii Polski – to główne elementy tegorocznej pielgrzymki mężczyzn do Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu.

Wydarzenie odbędzie się jutro, a okazją do spotkania są dwa jubileusze – tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego oraz 80-lecia powrotu Polski nad Odrę i Nysę Łużycką.

– Z tego też powodu pierwsza część pielgrzymki, na zamku w Międzyrzeczu, będzie miała wyraźny rys historyczny – mówi ksiądz Andrzej Sapieha, rzecznik diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:

Ksiądz Andrzej Sapieha przypomina, że diecezjalne pielgrzymki mężczyzn do sanktuarium w Międzyrzeczu organizowane są od kilku lat.

Ich głównym celem jest aktywizacja męskiej części wiernych oraz przedstawienie ich roli i miejsca w życiu Kościoła:

Dodajmy, że w trakcie jutrzejszej pielgrzymki mężczyzn do Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu poświęcony też zostanie specjalny obelisk ustawiony tam z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego oraz 80-lecia powrotu Polski nad Odrę i Nysę Łużycką.

Całość zakończy się posiłkiem oraz koncertem ewangelizacyjnym gorzowskiego zespołu Nowonarodzeni.