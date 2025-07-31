14 września od wyjazdowego spotkania z Jurandem Ciechanów rozpoczną rozgrywki Ligi Centralnej piłkarze ręczni Stali Gorzów Wlkp.
Na razie członkowie seniorskiej drużyny indywidualnie przygotowują się do sezonu, ale już wkrótce pod okiem trenera Michała Nieradki przystąpią do wspólnych treningów.
