Dobiega końca termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gubinie. Prace prowadzone są pod okiem konserwatora zabytków, dlatego każdy detal ma znaczenie. Zostało już tylko odtworzenie dachowej kopuły, którą pokryje kamienny łupek.

– Ale dla nas najważniejsze jest, że ta ważna dla powiatu placówka działa właśnie w Gubinie – mówi Anna Januszkiewicz, starosta krośnieńska.

Niespodzianki, które pojawiają się przy modernizacji zabytkowego obiektu nie tylko podrażają koszty, ale również wpływają na terminowość prac. W założeniach termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gubinie miała zakończyć się z końcem sierpnia. Dziś wiadomo, że będzie to miesiąc później.