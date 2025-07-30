Żużlowcy AGAin Stali Gorzów Wlkp. zajęli ostatnie, czwarte miejsce w pierwszym półfinałowym turnieju Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, który rozegrano w Ostrowie Wlkp.
Jadący bez Oskara Palucha młodzi gorzowianie byli tylko tłem dla rywali. W 20 wyścigach tylko raz reprezentant Stali minął linię mety na pierwszej pozycji. Zrobił to w 16 biegu Hubert Jabłoński.
Występ gorzowian ocenia kierownik drużyny Marcin Kozdraś:
Wyniki:
- Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 38 pkt.
- Ostrovia Ostrów – 32 pkt.
- Motor Lublin – 28 pkt.
- AGAin Stal – 22 (Mikołaj Krok 3, Leon Szlegiel 1, Oskar Chatłas 3, Igor Kordun 8, Hubert Jabłoński 7)