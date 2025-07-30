Żużlowcy AGAin Stali Gorzów Wlkp. zajęli ostatnie, czwarte miejsce w pierwszym półfinałowym turnieju Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, który rozegrano w Ostrowie Wlkp.

Jadący bez Oskara Palucha młodzi gorzowianie byli tylko tłem dla rywali. W 20 wyścigach tylko raz reprezentant Stali minął linię mety na pierwszej pozycji. Zrobił to w 16 biegu Hubert Jabłoński.

Występ gorzowian ocenia kierownik drużyny Marcin Kozdraś:

Wyniki: