Województwo lubuskie po raz kolejny będzie gościć piłkarskie reprezentacje Polski. Zagrają piłkarze do lat 16 i seniorska kadra futsalistów.

Kadra Polski do lat 16 zmierzy się z Irlandią. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 22 września w Żarach, a rewanż 25 września w Szprotawie. Natomiast w październiku w Gorzowie i Zielonej Górze odbędzie się turnijeu towarzyski z udziałem reprezentacji Polski, Serbii i Holandii w futsalu mężczyzn. Mówi Kamil Żeberski – dyrektor biura Lubuskiego Związku Piłki Nożnej: