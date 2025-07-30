Puchar po 20 latach wraca do Zielonej Góry! Paweł Strzelczyk, czyli jeden z pilotów Aeroklubu Ziemi Lubuskiej zwyciężył Całoroczne Zawody Szybowcowe – Memoriał Ryszarda Bitnera za sezon 2024.

Pilot Paweł Strzelczyk podkreśla, że latanie szybowcem jest ogromnym wyzwaniem.

– To ciągła walka o utrzymanie się w powietrzu – dodaje:

Strzelczyk przyznaje także, że podczas lotu nie ma przestrzeni i czasu na myślenie o czymkolwiek innym:

Aeroklub Ziemi Lubuskiej cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

– To dość specyficzna pasja i zajęcie nie dla każdego – ocenia Miłosz Gondek, przewodniczący Sekcji Szybowcowej AZL:

Paweł Strzelczyk w maju tego roku zwyciężył także w Ogólnopolskich Zawodach Szybowcowych w Lesznie w klasie Klub A, a w lipcu zajął 5. miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Szybowcowych w Ostrowie.