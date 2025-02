Życie z osobą z ADHD to czasem jazda górską kolejką. Nigdy nie jest nudno, ale czasem trudno nadążyć! Tak twierdzi Kamila Wilczyńska, która ze Zbigniewem Piotrem Kamratem tworzy… związek neuroróżnorodny.

To znani zielonogórzanie. Ona jeszcze do niedawna pracowała w telewizji, niebawem zostanie psycholożką. On był kiedyś radiowcem, a od lat jest popularnym psychoterapeutą z diagnozą ADHD. Patrząc encyklopedycznie ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Codzienność rodzi wyzwania.

Kamila jest skrupulatna, wewnętrznie poukładana, schematyczna i przewidywalna. O sobie mówi: „do końca niezdiagnozowana”. Na co dzień przyglądają się sobie z uwagą i troską, bo… pięknie się różnią. Już niebawem oboje będą prelegentami na Festiwalu Neuroróżnorodności w Żaganiu. Zbyszek będzie szkolił młodych i opowiadał o ADHD w pracy, ona przyjrzy się… związkom z nadpobudliwością psychoruchową. Samo życie, znają to z praktyki na co dzień.

Czterodniowy cykl spotkań rozpocznie się 6 marca. Jego organizatorem jest Fundacja Piętro Wyżej. Zaplanowano aż 34 wydarzenia. Patronat nad festiwalem objął Lubuski Kurator Oświaty. Wśród propozycji wykłady, warsztaty, spektakl czy spotkania autorskie.