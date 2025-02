„Pomysł na projekt ,,FenoMen” narodził się, kiedy zauważyłyśmy powtarzający się w społeczeństwie fenomen- jednostronne ukazywanie feminizmu. Idea ta widziana jest zazwyczaj jako działająca tylko dla kobiet. Prowadzi to do wielu nieporozumień, a nawet do nienawiści. Natomiast feminizm przyświeca dobru wszystkich– zarówno kobiet, jak i mężczyzn, niezależnie od ich wieku. Dlatego zmiany zaczynamy od podstaw. Chcemy głównie dotrzeć do młodych ludzi i w tym celu zorganizujemy warsztaty w szkołach podstawowych (klasy 7-8) oraz w szkołach średnich. Owe warsztaty, wzbogacone o wiedzę specjalistów, opierałyby się na rozmowie z uczniami. Będziemy również powadzić debaty, które pozwolą zobaczyć obie strony medalu. Przeprowadzimy też ankiety, które pozwolą nam lepiej zrozumieć ten problem w konkretnych placówkach. Dodatkowo przeprowadzimy audycję radiową, której celem jest dotarcie do większego grona odbiorców” tak o swoim projekcie piszą jego Twórczynie: Weronika, Michalina, Martyna, Liza, Helena i Oliwia. A co mówią, posłuchajcie…