Siatkarze Astry Nowa Sól zdobyli cenne pierwszoligowe punkty pokonując we własnej hali Avie Swidnik 3:1.

Gospodarze dobrze weszli w mecz i wygrali pierwszego seta do 21. W drugim metamorfoza Avii, która pewni pokonała nowosolan do 16. W trzecim secie znów Astra rozdawała karty i wygrała do 20. Sporo emocji było w czwartym secie, gdy nowosolanie przegrywali 10:13, ale doprowadzili do remisu 15:15. Końcówka seta była nerwowa. Astra prowadziła 20:19, a za chwilę 23:19 i zachowała zimną krew wygrywając ostatecznie 25:22: