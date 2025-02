Zielonogórska prokuratura okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko lekarce i czterem pielęgniarkom z Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze. Odpowiedzą za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jednej z pacjentek – podała rzeczniczka prokuratury prok. Ewa Antonowicz.

Głównej z oskarżonych, lekarce, prokurator zarzucił, że od 15 lipca do 18 sierpnia 2020 r., będąc lekarzem rodzinnym jednej z mieszkanek DPS, naraziła ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

– Niewystarczająco kontrolowała stan zdrowia pacjentki

– podała prokurator Antonowicz.

Śledczy ustalili, że lekarka zleciła niepełną kontrolę glikemii pacjentki, co doprowadziło do rozregulowania cukrzycy. Zaniedbała odleżyny kobiety, które wymagały leczenia chirurgicznego. W ranach na nodze pacjentki zalęgły się larwy much. Nogę trzeba było amputować.

Czterem pielęgniarkom prokurator przedstawił te same zarzuty.

– Zaniedbały zmiany opatrunku rany nogi, nie obserwowały owrzodzenia i procesu zapalnego rany

– powiedziała prokurator Antonowicz.

Nie wezwały karetki pogotowia ratunkowego do pacjentki wymagającej dożylnego nawodnienia.

Prokuratura ma opinię zespołu biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz chorób wewnętrznych. Jasno wskazuje ona, że doszło do narażenia pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej lekarka nie przyznała się do zarzucanego jej czynu. Grozi jej kara do 5 lat więzienia. Trzy pielęgniarki również się nie przyznały.

– Cztery oskarżone odmówiły złożenia jakichkolwiek wyjaśnień i odniesienia się do zarzutów

– powiedziała prokurator Antonowicz. Grożą im kary do 3 lat więzienia.

Jedna z pielęgniarek przyznała się i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze.