Poznaliśmy nominowanych do Wawrzynów za rok 2024. Laureaci, którzy otrzymają nagrody, zostaną ogłoszeni na uroczystej gali, która odbędzie się 27 lutego o godzinie 18:00. Będzie to także okazja do integracji środowiska literackiego.

– Oprócz wymienionych laureatów, wręczone zostaną również wyróżnienia – mówi Żaneta Cierach, zastępca dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Zielonej Górze.

O kategorii naukowej mówi Hubert Krusinowski, sekretarz kapituły wawrzynu naukowego i członek jury:

– Zainteresowanie było naprawdę spore – mówi Agnieszka Urbaniak, sekretarz lubuskiego wawrzynu literackiego z kategorii proza i Martyna Zawieja, sekretarz lubuskiego wawrzynu literackiego w kategorii poezja

Lubuski Wawrzyn Literacki, proza:



Marcin Mielcarek, „Skoczek”

Paulina Pudło, „Upierz”

Paweł Jakub Sochacki, „Dusze niczyje”

Lubuski Wawrzyn Literacki, poezja:

Maria Fraszewska, „Od mięty i odmęty”

Krzysztof Fedorowicz, „Zimowe cięcie winorośli”

Bartosz Konopnicki, „Zapisy promieniowania”



Lubuski Wawrzyn Naukowy:



Marta Bąkiewicz, „Literackie dorzecze Odry. Wokół narracji polskich i niemieckich twórców po 1945 roku”

Agnieszka Dylewska, „Grünberger Hauskalender”

Grzegorz Urbanek, „Bastion niemczyzny na nowym pograniczu. Powiat międzyrzecki w latach 1918 – 1939”

Lubuski Wawrzyn Dziennikarski:



Monika Bartkowicz-Krzysztof

Zbigniew Borek

Maciej Piotrowski

Oprócz ogłoszenia laureatów wśród jury, odbył się także „plebiscyt online”, w którym czytelnicy mogli zagłosować na wybraną książkę.