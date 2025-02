Zima znów przypomina o sobie. W cały kraju prognozowane są nawet kilkunastostopniowe mrozy. To szczególnie trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności. Pomaga im m.in Polski Czerwony Krzyż, który działa m.in w Gorzowie Wielkopolskim. Tu osoby potrzebujące wsparcia mogą otrzymać ciepłe, czyste ubranie. Na miejscu można ogrzać się i napić ciepłej herbaty.

Jak mówi Sandra Roszak, kierowniczka oddziału PCK w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnie zimne dni sprawiły, że potrzebujących jest więcej. – Na ten moment chętnie przyjmiemy ciepłą odzież, kurtki zimowe, a także ciepłe skarpety – dodaje kierowniczka.

Jeśli widzimy osobę bezdomną, pod wpływem alkoholu, która w późnych godzinach wieczornych jest na powietrzu warto poinformować o tym służby. Wystarczy wykonać telefon na policję lub do straży miejskiej. Bardzo niskie temperatury mogą doprowadzić do wychłodzenia, a w konsekwencji do śmierci.

Miejsca, w których znajdują się bezdomni można też zgłosić na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, dostępnej m.in. na stronie lubuskiej policji.