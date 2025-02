II-ligowi siatkarze Sobieskiego Żagań pokonali przed własną publicznością WKS Wieluń 3:2 w meczu na szczycie 3 grupy. Dla lidera rozgrywek to dopiero druga porażka w tym sezonie. Spotkanie stało na wysokim poziomie i dostarczyło sporo emocji.

Sobieski prowadził w końcówce I seta, ale ostatecznie przegrał go na przewagi 24:26. W drugiej partii żaganianie zwyciężyli już pewnie 25:18. W trzeciej ulegli WKS-owi do 21, jednak czwarty set oraz tie-break należał do nich, kolejno do 23 oraz do 13: