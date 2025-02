Siatkarze UKS Trzyna-stki Zielona Góra przegrali w trzecim meczu ćwierćfinału mistrzostw Polski juniorów starszych w Zielonej Górze z Jokerem Piła 1:3.

Po dwóch zwycięstwach w pierwszych spotkaniach zielonogórzanie źle weszli w mecz z Jokerem i przegrali pierwszego seta do 21. Podobnie było w drugim secie, który pilanie wygrali do. 20. W trzecim ekipa gospodarzy przełamała rywala i wygrała do 23, ale czwarty set znów był popisem Jokera, który wygrał do 15:

Jutro od godziny 11 rozpoczną się ostatnie mecze w zielonogórskim turnieju. UKS Trzyna-stka w drugim meczu zmierzy się z Resovią Rzeszów.