Panowie Arkadiusz Kirchner z Nowej Soli i Daniel Szymański z Zielonej Góry prawidłowo odpowiedzieli na trzy pytania i uzyskali awans do lutowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego.

Wcześniej do finału awansował pan Grzegorz Zapytowski z Kłodawy. Ostatnia z lutowych eliminacji odbędzie się 15 lutego.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (8.02):

1. Który z siatkarzy z lubuskim rodowodem rozegrał najwięcej meczów w reprezentacji Polski?

A. Ireneusz Kłos, B. Dawid Murek, C. Sebastian Świderski

Odp. A – Ireneusz Kłos 337, Sebastian Świderski 322, Dawid Murek 277.

2. Gdzie w 2028 roku odbędą się Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży?

A. Korea Południowa, B. USA, C. Włochy

Odp. C – Włoski region Dolomiti Valtellina będzie gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w 2028 roku. O tej lokalizacji zadecydował Międzynarodowy Komitet Olimpijski podczas obrad w Lozannie. W rywalizacji odbywającej się co cztery lata biorą udział sportowcy w wieku od 14 do 18 lat.

3. Arkadiusz Moryto – piłkarz ręczny reprezentacji Polski pochodzi ze sportowej rodziny. Jaką dyscyplinę sportu uprawiał jego ojciec Jacek?

A. koszykówkę, B. piłkę ręczną, C. siatkówkę

Odp. A – koszykówkę.

4. Jaki sport uprawia lubuska zawodniczka Maja Czarna?

A. boks, B. kolarstwo, C. pięciobój nowoczesny

Odp. B. kolarstwo – jest zawodniczką Trasy Zielona Góra.

5. Gdzie odbyła się tegoroczna zimowa Uniwersjada?

A. Lake Placid, B. Sarajewo, C. Turyn

Odp. C – Turyn

6. Która z siatkarek rozegrała najwięcej meczów w kadrze narodowej Polski?

A. Małgorzata Glinka, B. Magdalena Śliwa, C. Dorota Świeniewicz

Odp. B – Magdalena Śliwa – 359 występów, Dorota Świeniewicz – 325, Małgorzata Glinka 286.

7. Ile punktów w cyklu żużlowej Grand Prix w sezonach 2012, 2017 i 2018 zdobył Przemysław Pawlicki?

A. 46, B. 76, C. 106

Odp. A – 46 odpowiednio: 7-3-36.

8. Ile bil rozpoczyna grę snookera?

A. 21, B. 23, C. 25

Odp. A – 21 – Każdy z zawodników używa tej samej bili Białej jako rozgrywającej i tych samych dwudziestu jeden bil do rozgrywania – piętnastu bil czerwonych o wartości 1 punkt każda i sześciu bil kolorowych.

9. Ile razy na Igrzyskach Olimpijskich zagrał piłkarz ręczny – obrotowy reprezentacji Polski Kamil Syprzak?

A. 0, B. 1, C.2

Odp. B – 1. Uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016 (4. miejsce).

10. Gdzie zakończy się tegoroczny wyścig Tour de Pologne?

A. W Krakowie, B. W Bochni, C. W Wieliczce

Odp. C – W Wieliczce. Tour de Pologne potrwa od 4 do 10 sierpnia.