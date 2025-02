Siatkarze UKS ZSMS Trzyna-stka Zielona Góra pokonali zespół Czarnych Radom 3:0 w drugim meczu ćwierćfinału mistrzostw Polski juniorów starszych, który odbywa się w Zielonej Górze.

To druga wygrana zielonogórzan, którzy wczoraj pokonali zespół KKS Mickiewicz Kluczbork 3:1 i jutro zagrają o finał z Jokerem Piła. W spotkaniu z Czarnymi, gospodarze mocno weszli do gry wygrywając pierwszego seta do 19. Najwięcej emocji było w drugiej partii, gdy w końcówce był remis po 22, ale ostatecznie Trzyna-stka zwyciężyła do 23. W trzecim secie znów kontrola sytuacji i wygrana do 18. Mówi Krzysztof Dobek – szkoleniowiec zielonogórskiego zespołu: