Podharcmistrz ZHP Ewa Grzankowska i jej mąż przewodnik ZHP Waldemar Grzankowki od 13 lat organizują rajd szlakami Woldenberczyków. Pomysłodawcą marszu upamiętniającego los jeńców oflagu Woldenberg II C, który mieścił się w dzisiejszym Dobiegniewie, obok Pana Waldemara był druh Jacek Różański.

Co roku w rocznicę ewakuacji obozu młodzież, rodziny tam uwięzionych oraz inne osoby zainteresowane upamiętnieniem tego faktu wyruszają w trasę z Dobiegniewa do Dziedzic. W tym roku przypada 80. rocznica ewakuacji dlatego obchody miały szczególny charakter. Najpierw odbyło się uroczyste spotkanie w Muzeum w Dobiegniewie, później grupa wyruszyła w ponad 60-kilometrową trasę do Dziedzic. W tamtejszym Muzeum Wsi odbyły się kolejne uroczystości. Wspominano byłych jeńców oflagu w towarzystwie uczestników rajdu.