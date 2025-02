Siatkarki Topmed Empirii Oriona Sulechów pokonały u siebie AZS UZ Zielona Góra 3:0 w meczu 10. kolejki III ligi.

Wyrównany pierwszy set zakończył wygraną Empirii 26:24, choć to zielonogórzanki długo prowadziły. Kolejne dwie partie wyglądały podobnie do siebie – AZS świetnie zaczynał, w ostatniej odsłonie prowadził nawet 7:1, po czym zatrzymywał się w miejscu i gospodynie błyskawicznie to wykorzystywały, wygrywając kolejno do 17 i 18.